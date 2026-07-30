Milan, Pulisic voltou hoje a Milanello: o americano treina com Santi Gimenez

Christian Pulisic voltou nesta manhã a Milanello depois das férias pós-Mundial com os Estados Unidos. Inicialmente, seu retorno estava previsto para quarta-feira, 29 de junho, mas o Milan concedeu ao jogador um dia a mais também por motivos logísticos.





Capitão América , depois dos exames médicos de praxe, começará a trabalhar para recuperar a forma física e se recuperar da microfratura na fíbula direita sofrida na última partida contra a Bélgica. À sua espera estará Santiago Gimenez, atacante mexicano que voltou algumas horas antes do norte-americano e que, da mesma forma, também está às voltas com a recuperação do problema físico no tornozelo sofrido com o México.