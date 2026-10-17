Milan planeja roubar reforço ofensivo do Barcelona; Inter observa a situação

O Milan quer contratar Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, diante do interesse de Gerry Cardinale, presidente dos rossoneri, em levá-lo ao clube, especialmente por ele ser torcedor da equipe lombarda, depois de marcar três gols na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, atual campeã do Campeonato Italiano.

A rede italiana "Calciomercato" revelou que Cardinale deseja levar o jovem atacante ao Milan, aproveitando-se de sua declarada admiração pelas cores vermelha e preta, depois de ele ter anotado três gols nas redes da Inter de Milão no estádio San Siro, durante o confronto entre as duas equipes na Liga dos Campeões, na noite de terça-feira.

O interesse do Milan no jogador não começou recentemente, já que a diretoria do clube acompanha sua evolução há bastante tempo e tem diversos relatórios sobre ele.

Cardinale sabe muito bem o valor técnico do jovem atacante e, por isso, pediu aos responsáveis pelo setor de transferências que acompanhassem a evolução do contato com o entorno do jogador.

O presidente do grupo RedBird quer estar sempre a par de seu futuro, preparando o terreno para agir e contratá-lo na janela de transferências de inverno ou no próximo verão.

A situação atual

Vale lembrar que Tresoldi nasceu em 2004 e tem contrato com o Club Brugge até junho de 2029, depois de o clube belga ter recusado, em agosto passado, uma oferta da Roma de 35 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o valor de mercado do atacante subiu para mais de 50 milhões de euros, após ele marcar 32 gols em 69 partidas por clubes, além de 16 gols em 27 jogos com a seleção da Alemanha sub-21.

O interesse no jogador não se limita ao Milan, já que vários clubes disputam sua contratação, entre eles Arsenal e Barcelona, além de Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Tottenham e a própria Inter de Milão.

E, como admitiu seu pai, Emanuele, ex-lateral-direito da Atalanta, a paixão de Tresoldi pelas cores do Milan pode ser um fator importante na definição de seu futuro e levar o Club Brugge a negociar com o clube italiano, nos mesmos moldes do que ocorreu na transferência do meio-campista suíço Ardon Jashari no verão de 2025.



