O Milan quer contratar Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, diante do interesse de Gerry Cardinale, presidente dos rossoneri, em assinar com o jogador, sobretudo porque ele é torcedor do clube lombardo, depois de ter marcado três gols na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, campeã do Campeonato Italiano.

A rede italiana "Calciomercato" revelou que Cardinale deseja levar o jovem atacante ao Milan, aproveitando-se de sua declarada admiração pelas cores vermelha e preta, após ele ter marcado três gols nas redes da Inter de Milão no estádio San Siro, no confronto entre as duas equipes pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira.

O interesse do Milan no jogador não começou recentemente, já que a diretoria do clube acompanha sua evolução há muito tempo e também possui diversos relatórios sobre ele.

Cardinale conhece bem o valor técnico do jovem atacante e, por isso, pediu aos responsáveis pelo setor de transferências que acompanhem a evolução dos contatos com o entorno do jogador.

O presidente do grupo RedBird quer estar permanentemente informado sobre seu futuro, preparando o terreno para agir e contratá-lo durante a janela de transferências de inverno ou no próximo verão.

A situação atual

Vale lembrar que Tresoldi nasceu em 2004 e tem contrato com o Club Brugge até junho de 2029, depois de o clube belga ter recusado, em agosto passado, uma oferta da Roma no valor de 35 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o valor de mercado do atacante subiu para mais de 50 milhões de euros, após ter marcado 32 gols em 69 partidas com os clubes, além de 16 gols em 27 jogos com a seleção da Alemanha sub-21.

O interesse no jogador não se limita ao Milan, já que vários clubes disputam sua contratação, entre eles Arsenal e Barcelona, além de Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Tottenham e a própria Inter de Milão.

E, como admitiu seu pai, Emanuele, ex-lateral-direito da Atalanta, a paixão de Tresoldi pelas cores do Milan pode ser um fator importante para definir seu futuro e levar o Club Brugge a negociar com o clube italiano, nos mesmos moldes do que aconteceu na transferência do meio-campista suíço Ardon Jashari no verão de 2025.



