O Milan busca superar um obstáculo histórico quando enfrentar a Atalanta, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Milan não conseguiu vencer nos últimos 6 jogos que disputou contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano, com dois empates e 4 derrotas.

O Rossonero nunca havia sofrido uma sequência mais longa sem vitória diante da Atalanta na história dos confrontos entre as equipes na primeira divisão, com exceção de um período de 7 partidas entre novembro de 2015 e setembro de 2018, que teve 5 empates e duas derrotas.

Ao longo da história dos confrontos das duas equipes no Campeonato Italiano, a Atalanta empatou com a Juventus em 47 partidas, contra 46 empates diante do Milan.

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O Rossonero conquistou 55 vitórias em seus confrontos com a Atalanta, enquanto a equipe de Bérgamo venceu 29 partidas.

A Atalanta venceu seus dois últimos jogos fora de casa contra o Milan no Campeonato Italiano, e só uma vez conseguiu registrar 3 vitórias consecutivas como visitante diante do Rossonero na competição: entre março de 1941 e março de 1943.

O Milan não sofreu nenhuma derrota nos seus 6 primeiros jogos pelo Campeonato Italiano nesta temporada, com 3 vitórias e 3 empates. A última vez que o Rossonero evitou a derrota nos seus 7 primeiros jogos na competição foi na temporada 2021-2022, quando conquistou 6 vitórias e um empate.

Depois de vencer o Venezia por 2 a 0 e, em seguida, superar o Lecce por 3 a 0, o Milan pode conquistar 3 vitórias consecutivas em casa no Campeonato Italiano pela primeira vez em 2026.

A última vez que o Rossonero conquistou 3 vitórias consecutivas em seu estádio na competição, mantendo a meta invicta nas três partidas, foi entre setembro e outubro de 2024, contra Venezia, Lecce e Udinese.

A Atalanta perdeu seus dois últimos jogos fora de casa no Campeonato Italiano, diante da Roma por 1 a 2 e da Juventus por 2 a 0.

A equipe pode sofrer 3 derrotas consecutivas fora de casa na competição sob o comando do mesmo treinador pela primeira vez desde outubro e novembro de 2017, quando perdeu, sob o comando de Gian Piero Gasperini, para a Sampdoria por 1 a 3, para a Udinese por 1 a 2 e depois para a Inter de Milão por 2 a 0 no San Siro.

Milan e Atalanta lideram a lista das equipes que mais sofreram gols em bolas paradas em termos percentuais no Campeonato Italiano na temporada 2026-2027: o Milan sofreu 3 gols de um total de 5 dessa forma, o equivalente a 60%, entre eles o gol de Kass Odiental na rodada passada contra o Sassuolo, enquanto a Atalanta sofreu 4 gols de um total de 8 em bolas paradas, o equivalente a 50%.

Ruben Amorim tem a chance de se tornar o terceiro treinador na história do Milan no Campeonato Italiano a evitar a derrota nos seus 7 primeiros jogos à frente da equipe.

Amorim conquistou 3 vitórias e 3 empates nos seus seis primeiros jogos, e antes dele esse feito foi alcançado por Héctor Puricelli em 1955, com 3 vitórias e 4 empates, e por Luis Carniglia em 1963, com 4 vitórias e 3 empates.

Depois de dar uma assistência contra a Lazio e marcar contra Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot pode contribuir com ao menos um gol em 4 jogos consecutivos pela primeira vez em sua carreira nas cinco principais ligas europeias.

Hakan Çalhanoglu foi o último meio-campista do Milan a alcançar esse feito no Campeonato Italiano, em dezembro de 2020, quando deu uma assistência em cada jogo contra Parma, Genoa e Sassuolo, e depois marcou um gol e deu duas assistências contra a Lazio.

Nikola Krstovic participou dos três gols marcados pela Atalanta em sua última partida no Campeonato Italiano, contra o Venezia, ao marcar dois gols e dar uma assistência, o mesmo número de participações em gols que havia somado nos seus 11 jogos anteriores na competição.

O jogador nascido em 2000 só uma vez havia participado de mais de um gol em duas partidas consecutivas do Campeonato Italiano: em setembro de 2025, quando deu duas assistências contra o Lecce e depois marcou dois gols contra o Torino.



