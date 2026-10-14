Milan, Pavlovic renova por cinco anos, com opção de prorrogação: é oficial

O Milan oficializou a renovação do contrato de Strahinja Pavlovic em um comunicado publicado em seu site:





"COMUNICADO OFICIAL: STRAHINJA PAVLOVIĆ





O AC Milan tem o prazer de anunciar que renovou o contrato de Strahinja Pavlović até 30 de junho de 2031, com opção de prorrogação.





Desde que chegou ao Milan, em julho de 2024, Strahinja consolidou sua trajetória de crescimento e se firmou como referência pela profissionalidade, pelo carisma e pela liderança, além do forte sentimento de pertencimento que o distingue dentro e fora de campo.





Próximas partidas BOL Campeonato Italiano 12:00 INT

Pelo Milan, Pavlović disputou 80 partidas, sendo 75 como titular, e marcou 7 gols. Uma trajetória iniciada há dois anos e que agora estabelece as bases para o futuro, com a ambição de alcançar novas conquistas juntos".







