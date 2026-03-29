Milan, ouve o que diz Pulisic: “Em breve a bola vai bater no meu joelho e entrar”

Continua a seca de gols de Christian Pulisic, que não conseguiu marcar nem mesmo no amistoso que os Estados Unidos disputaram recentemente contra a Bélgica de Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Ao final da partida, que terminou com a vitória da seleção europeia por 5 a 2, o atacante do Milan comentou assim sobre seu momento difícil:





“Preciso ter mais frieza nesses momentos. É um período difícil, mas me sinto bem fisicamente e estou criando oportunidades. Só preciso manter o otimismo. Sei que, em algum momento, a bola vai bater no meu joelho e entrar, e então tudo vai mudar. Não vou entrar em pânico. Melhor agora do que no verão. As coisas vão mudar.”