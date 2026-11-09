Milan, ouça Tacchinardi: "Com os 11 titulares, é o time mais interessante do campeonato"

Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e hoje comentarista da Mediaset, falou sobre o Milan de Ruben Amorim e sobre Gonçalo Ramos, que também passou em branco em Gênova, mas deu uma grande assistência para o gol de Christian Pulisic: "A impressão é que o Milan, com seus 11 titulares, é potencialmente o time mais interessante do campeonato e o que mais pode evoluir. Já se considerarmos o elenco inteiro, não. Ramos? Ele se esforça, mas nunca faz
gols
. Ainda assim, não é simples vencer o Genoa fora de casa, já que o time vem jogando bem. Não dá para mudar tanto em três dias. É que, com seus 11 titulares, o Milan, que tem um bom treinador, é o time com maior margem de evolução. Mas não pode disputar duas competições e ser competitivo nas duas, porque os reservas não estão à altura dos demais".