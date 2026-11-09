Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Milan, ouça Tacchinardi: "Com os 11 titulares, é o time mais interessante do campeonato"

Campeonato Italiano
Milan

O ex-meio-campista Alessio Tacchinardi deu sua opinião sobre o Milan de Ruben Amorim, que venceu o Genoa por 2 a 1 na última rodada da Serie A.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

Alessio Tacchinardi, ex-meio-campista da Juventus e hoje comentarista da Mediaset, falou sobre o Milan de Ruben Amorim e sobre Gonçalo Ramos, que também passou em branco em Gênova, mas deu uma grande assistência para o gol de Christian Pulisic: "A impressão é que o Milan, com seus 11 titulares, é potencialmente o time mais interessante do campeonato e o que mais pode evoluir. Já se considerarmos o elenco inteiro, não. Ramos? Ele se esforça, mas nunca faz 

gols

. Ainda assim, não é simples vencer o Genoa fora de casa, já que o time vem jogando bem. Não dá para mudar tanto em três dias. É que, com seus 11 titulares, o Milan, que tem um bom treinador, é o time com maior margem de evolução. Mas não pode disputar duas competições e ser competitivo nas duas, porque os reservas não estão à altura dos demais".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google