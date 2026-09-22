Milan, ouça Stramaccioni: "Amorim não abandonou a defesa com três, eu explico o que ele procura"

Andrea Stramaccioni, em entrevista à Gazzetta dello Sport, comentou assim as novidades táticas vistas no Milan contra o Lecce: "Não acredito que ele tenha abandonado a defesa com três, simplesmente acho que contra o Lecce vimos uma variação inteligente na saída de bola. Pelo que eu o conheço, Amorim em seus times sempre parte de um 3-4-2-1 com um bloco posicional. Fez isso no Sporting e, embora com menos resultados, no Manchester United. Seu objetivo é criar triângulos e losangos dentro de campo. Vamos pegar o exemplo de Gila. Na ideia de jogo do português, ele deveria sempre ter três jogadas possíveis: no meio-campista pela esquerda, no ala pela direita ou no meia-atacante. E assim com todos os outros. Uma vez que Amorim considera que o time tenha “digerido” o modelo posicional, começa a aplicar variações. Contra o Lecce vimos uma: construção com quatro, com uma rotação que leva Gila para a posição de lateral, onde não fica desconfortável, Modric como armador e Rabiot em um papel mais adequado para ele, no qual pode atacar a área. Na fase sem a bola, porém, embora isso tenha aparecido pouco contra o Lecce, o Milan voltava a defender com três".