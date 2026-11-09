Uma vitória importante e longe de ser garantida a que o Milan conquistou no campo do Genoa, graças aos gols de Cisse e Pulisic. Dos estúdios da Sky, Paolo Di Canio analisou assim a partida em Marassi: "Amorim foi muito duro durante a semana, inclusive consigo mesmo, mas sobretudo com o time. E sabemos que, nos últimos anos, o ambiente no Milan tem sido um pouco pesado. Mas sabem o que eu digo? Que o grupo é saudável, é forte. Caso contrário, não venceria desse jeito em Gênova. A resposta veio em campo".
Milan, ouça Di Canio: "A resposta de Gênova só quer dizer uma coisa"
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