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Milan, ouça Di Canio: "A resposta de Gênova só quer dizer uma coisa"

Milan
Campeonato Italiano

Paolo Di Canio comentou assim, no Sly Calcio Club, o momento do Milan de Ruben Amorim, que vinha de uma derrota para o Ferencvàros na Liga Europa, mas venceu ontem o Genoa, em Gênova, pelo campeonato.

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Uma vitória importante e longe de ser garantida a que o Milan conquistou no campo do Genoa, graças aos gols de Cisse e Pulisic. Dos estúdios da Sky, Paolo Di Canio analisou assim a partida em Marassi: "Amorim foi muito duro durante a semana, inclusive consigo mesmo, mas sobretudo com o time. E sabemos que, nos últimos anos, o ambiente no Milan tem sido um pouco pesado. Mas sabem o que eu digo? Que o grupo é saudável, é forte. Caso contrário, não venceria desse jeito em Gênova. A resposta veio em campo".

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