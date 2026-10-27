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Milan, ouça Behrami: "O caminho de Camarda até agora está completamente errado"

Milan
Campeonato Italiano

Ex-jogador da seleção suíça, Behrami critica a atuação do Milan em relação a Camarda nos estúdios da DAZN

Nos estúdios da DAZN, abre-se o debate sobre como o Milan tem utilizado Camarda. Behrami não mede palavras: "Não entendo essa questão dos treinos: não acrescentam nada a ele! O problema começa pelo fato de ele já ter um contrato de valor alto. Então, se quisermos buscar clubes holandeses ou belgas, eles já têm dificuldade para pagar. Além disso, são clubes que querem uma valorização (financeira, nota da redação) se colocam um garoto de 18 anos para jogar. É aí que surgem os problemas de muitos jovens: fazem dez partidas pelo Milan, logo recebem um contrato de valor muito alto e, depois, quem vai contratá-los? Se você não tem vínculos fortes, com um clube que, neste momento, nem sequer tem um diretor capaz de criar sinergias com outros clubes, onde jovens assim podem evoluir? Até agora, o caminho escolhido para o garoto foi completamente errado, e não consigo ver evolução nas poucas vezes em que ele jogou, nem em personalidade, posicionamento corporal, técnica ou tática. Porque, como diz Massimo, ele precisa ter 30 a 40 partidas nas costas antes de chegar ao Milan".

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