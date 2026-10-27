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Milan, ouça Behrami: "A trajetória de Camarda até agora está completamente errada"

Milan
Campeonato Italiano

O ex-jogador da seleção suíça Behrami critica, nos estúdios da DAZN, a atuação do Milan em relação a Camarda

Nos estúdios da DAZN, abre-se o debate sobre a utilização de Camarda pelo Milan. Behrami não mede palavras: "Não entendo essa história de treinamento: não acrescenta nada a ele! O problema começa porque ele já tem um contrato de valor alto. Então, se quisermos buscar clubes holandeses ou belgas, eles já têm dificuldade para pagar. Além disso, são clubes que querem uma valorização (financeira, nota da redação) se colocarem um garoto de 18 anos para jogar. É aí que começam os problemas de muitos jovens: disputam 10 partidas pelo Milan, logo recebem um contrato de valor muito alto e, depois, quem vai contratá-los? Se você não tem vínculos fortes, com um clube que, no momento, nem sequer tem um diretor capaz de criar parcerias com outros clubes, onde esses jovens podem crescer? Até agora, a trajetória do garoto foi completamente equivocada. Nas poucas vezes em que ele jogou, não consigo ver evolução, nem na personalidade, nem no posicionamento corporal, na técnica ou na tática. Porque, como diz Massimo, ele precisa ter 30 a 40 partidas de experiência antes de chegar ao Milan".

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