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Adrien Rabiot é, sem dúvida, o destaque da vitória ampla e convincente do Milan sobre o Frosinone. O francês não apenas lidera dentro de campo, mas também serve de referência para toda a equipe.

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O Duque, apelido que ele próprio sugeriu aos torcedores, havia pedido a todo o grupo mais mentalidade e atenção após o empate em Reggio Emilia contra o Sassuolo. Desde então, o Milan mudou de ritmo e venceu cinco de seis partidas (a única derrota foi para o Bologna, quando o ex-Marselha estava ausente por lesão).

É justamente no aspecto mental que aparecem os avanços mais significativos: diante de um Frosinone combativo e que não aceita concessões, o Milan mostrou uma união e uma vontade de vencer realmente notáveis. A equipe soube reagir ao erro coletivo no gol de Masini e, mais ainda, à pressão provocada pelos resultados dos concorrentes diretos: antes do apito inicial de Pairetto, todos haviam vencido, do Como à Juventus, passando por Napoli, Lazio e Roma. Nada mal.

Mas, além da beleza dos lances técnicos de uma partida eletrizante, como o passe vertical de Modric no primeiro gol ou o toque delicadíssimo de Pulisic no quinto, há pelo menos outras quatro imagens da noite que vão encher Amorim de orgulho.

A primeira é a de Jashari e seu primeiro gol com a camisa do Milan, após uma boa sacada do técnico português ao passar de Bartesaghi para Musah a marcação de Ghedjemis.

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A segunda é a comemoração de Ramos após uma longa espera: seu terceiro gol no campeonato, todos eles em San Siro. O português reforçou a ideia de que, quanto mais recebe a bola no terço final do campo, mais pode fazer a diferença.

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Pulisic fica, por direito, com a terceira imagem: Capitão América, depois da renovação, recuperou seus superpoderes. Faz muitos gols e também dá passes para os companheiros marcarem.

Quem tem uma sintonia natural com o americano, por falar a mesma língua em campo, é Moreira. O ex-Strasburgo faz todo San Siro se levantar quando arranca com a bola nos pés: é uma peça-chave para este Milan. Pela qualidade e pela regularidade, Diego vem conquistando, merecidamente, seu espaço de destaque.