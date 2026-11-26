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O Milan deixou o Pireu, em Atenas, com uma virada impressionante de 2 a 0 para 4 a 2 na casa do Olympiacos. O time tem motivos para comemorar que vão além da vitória e dos três pontos, que o recolocam na disputa por uma vaga nos playoffs do torneio.

De mais um gol de Cisse à grande atuação de Hutchinson, passando pelos gols de Pulisic e Moreira, Ruben Amorim certamente pode estar satisfeito com o segundo tempo de sua equipe. Goncalo Ramos, porém, não pôde disputar essa etapa. Ele e Estupinan foram substituídos no intervalo, quando os gregos venciam por 1 a 0. Se, no caso do lateral, a decisão foi técnica, a saída do português esteve ligada a um problema sofrido no primeiro tempo.

AMORIM CONFIRMA: "ELE SENTIA DOR" - Em entrevista à Sky logo após a partida, Ruben Amorim explicou que a substituição de Ramos por Pulisic, com Alphadjo Cisse mais uma vez deslocado para a função de falso 9, não teve como objetivo mudar a equipe taticamente. Foi uma troca forçada: "Não, não fui eu que mudei o jogo com a substituição. Ramos saiu porque sentia dor. A troca foi obrigatória".

O QUE ACONTECEU - Ramos já não vinha em sua melhor condição física. Na vitória sobre o Frosinone, havia sido substituído a pedido do companheiro Rabiot por causa de um pequeno problema na panturrilha, que depois foi superado. Desta vez, a saída não ocorreu oficialmente por um problema muscular, mas por uma forte contusão, uma pancada sofrida no primeiro tempo. Ramos havia driblado Lorenzo Pirola, ex-zagueiro da Inter, que entrou na jogada mesmo assim e o derrubou com uma entrada dura na canela. Ramos continuou em campo sentindo dor e mancando levemente até ser substituído no intervalo.

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SERÁ AVALIADO AMANHÃ - A substituição pode ter sido uma medida de precaução, mas o Milan inevitavelmente voltará a avaliar o jogador amanhã, com exames que serão realizados em Milanello. Sua presença é fundamental para a sequência da temporada do Milan, e nada será deixado ao acaso.