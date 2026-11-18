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Gerry Cardinale anunciou na última semana a criação de uma nova empresa, a Milan Sports & Entertainmente (MSE), para impulsionar as receitas do clube.

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A nova empresa Milan Sports & Entertainmente (MSE) já foi oficialmente anunciada e lançada por Gerry Cardinale, que pretende usá-la para planejar um crescimento extraordinário das receitas do Milan. No cenário mais otimista, os ganhos poderiam ultrapassar a marca de 1 bilhão.

COMO FUNCIONA A NOVA EMPRESA - Para um clube de futebol, o que Cardinale fez com a MSE é uma novidade absoluta e representa uma evolução da estratégia do fundo RedBird Capitals. O objetivo é reunir investimentos e atividades de diferentes setores sob uma mesma estrutura econômica. Quais setores? Dos complexos esportivos (com a possibilidade de uma nova arena em San Donato) aos eventos ao vivo, como shows e feiras. Tudo isso para ampliar as fontes de receita e fortalecer indiretamente as finanças do Milan.

O QUE DISSE CARDINALE - Em entrevistas ao Financial Times e à Gazzetta, Cardinale explicou seu plano financeiro e reiterou que os ativos poderão alcançar uma avaliação de vários bilhões de dólares: "A Milan Sports & Entertainment é o ponto culminante desse trabalho e do que construímos desde que investimos pela primeira vez no clube, há quatro anos. A força motriz por trás de operações como esta é dar ao Milan a capacidade financeira necessária para competir no mercado de transferências e contratar os melhores jogadores do mundo".

O QUE FARÁ PARTE DA MSE? O GENERALI STADIUM - Em que consistem esses ativos? A Gazzetta dello Sport explica que o ponto de partida será o estádio, seguido por uma arena em San Donato, pela NBA Europe e também pelo tênis. A base inicial será o Generali Stadium, que será construído em parceria com a Inter e servirá de ponto de partida para a primeira fase de crescimento. Nos planos dos dois clubes, o estádio deverá funcionar 365 dias por ano, com eventos específicos organizados nos dias sem atividades.

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O QUE FARÁ PARTE DA MSE? A ARENA DE SAN DONATO - O Milan também aposta fortemente nos terrenos comprados na região de San Donato Milanese, onde, inicialmente, se pensava em construir o novo estádio. Já existe ali um projeto para a construção de uma arena com capacidade para 20 mil pessoas. Ela servirá ao clube que a RedBird quer lançar na NBA Europe e, de qualquer forma, receberá outros shows e eventos privados.

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O QUE FARÁ PARTE DA MSE? DE OLHO NO TÊNIS - Cardinale também pretende organizar um torneio de tênis de alto nível na cidade de Milão ou tentar tirar de Turim o ATP Finals, cuja edição de 2026 está sendo disputada nestes dias.

OS MODELOS DE REFERÊNCIA - O modelo de negócios se inspira em grandes empresas americanas como Kroenke Sports & Entertainment, AEG e Fenway Sports Group, avaliadas entre 10 bilhões e 25 bilhões de dólares e que combinam esporte, mídia, entretenimento, gastronomia, atividades comerciais e negócios imobiliários ligados a infraestruturas.

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DE ONDE VIRÃO AS RECEITAS? - O Milan fechou seu último balanço com receitas de 464,6 milhões de euros, e é a partir daí que Cardinale quer crescer. A Generali dará um impulso importante aos patrocínios, mas as possibilidades se ampliarão com o novo estádio e as receitas de hospitalidade e bilheteria (Barcelona e Real Madrid estão obtendo cerca de 350 milhões para os próximos 15/20 anos de parceiros comerciais pela personalização dos espaços VIP). Evidentemente, esse potencial poderá se dobrar também com a arena de San Donato, entre o basquete da NBA, shows e o tênis já mencionado.