Milan, o Leipzig insiste por Nkunku: a situação

No Milan, entre os jogadores colocados na porta de saída por Amorim está também Christopher Nkunku, que deixará o Milan depois de apenas um ano. Pelo francês, várias equipes se movimentaram, com o Leipzig na frente. Estas são as últimas informações no YouTube de Fabrizio Romano e Matteo Moretto: para o Milan será uma semana muito importante, os alemães avançaram com uma ligação direta com os agentes.
QUEM O QUER - O Leipzig já o queria no passado, ainda antes do Milan: é o clube que está ligando com mais insistência. O Dortmund fez uma sondagem e o Newcastle está na disputa, embora o jogador, hoje, prefira voltar para casa para ter continuidade de minutagem e rendimento. Há clubes na Espanha que o querem.
um jogador que tem muito mercado.