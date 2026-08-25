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Nkunku MilanGetty Images

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Milan, Nkunku concluiu os exames médicos com o Leipzig: os detalhes do negócio e quando assina

Milan

O atacante francês deixa o Milan após apenas uma temporada: está tudo certo com o Aston Villa

Segundo o que foi noticiado pela SkyDeChristopher Nkunku concluiu a segunda parte dos exames médicos com o Leipzig: o atacante francês havia chegado ontem à noite à Alemanha, onde realizou de imediato uma primeira fase de testes médicos.


Milan e Leipzig fecharam a negociação por empréstimo oneroso, 3 milhões, com opção de compra por um valor ligeiramente inferior a 30 milhões de euros. Caso o clube alemão exerça a opção de compra, Nkunku já teria pronto um contrato por mais três anos.


A assinatura do agora ex-jogador do Milan com o Leipzig já é esperada para o dia de hoje.

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