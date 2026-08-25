Milan, Nkunku concluiu os exames médicos com o Leipzig: os detalhes do negócio e quando assina

Segundo o que foi noticiado pela SkyDeChristopher Nkunku concluiu a segunda parte dos exames médicos com o Leipzig: o atacante francês havia chegado ontem à noite à Alemanha, onde realizou de imediato uma primeira fase de testes médicos.





Milan e Leipzig fecharam a negociação por empréstimo oneroso, 3 milhões, com opção de compra por um valor ligeiramente inferior a 30 milhões de euros. Caso o clube alemão exerça a opção de compra, Nkunku já teria pronto um contrato por mais três anos.





A assinatura do agora ex-jogador do Milan com o Leipzig já é esperada para o dia de hoje.