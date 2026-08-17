Milan, não só Moreira: os próximos passos no mercado

Depois de Goncalo Ramos por 75 milhões de euros e Mario Gila por 30 milhões de euros, o Milan fecha a terceira contratação do seu verão: chega ao clube por 50 milhões de euros mais bônus Diego Moreira, ponta canhoto belga nascido em 2004 vindo do Strasbourg. A operação foi conduzida pessoalmente por Gerry Cardinale, com a intermediação de Jorge Mendes, agente do jogador.





NÃO ACABOU - Amorim, felicíssimo com sua chegada, pode escalá-lo tanto como ala de meio-campo, pela direita ou pela esquerda, quanto como meia-atacante, atrás do centroavante.

O mercado de transferências do Milan, porém, não para por aí. A intenção da diretoria é completar o elenco com mais três contratações: um defensor, um meia-atacante e um centroavante para ser o reserva de Ramos, para os quais não é preciso esperar por saídas. Cardinale e a diretoria estão cientes de que é melhor maximizar os lucros do que agir com pressa, sobretudo porque, de modo geral, trata-se de jogadores que vêm de temporadas complicadas e com contratos pesados.



