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Milan: Musah volta à seleção; Pochettino deixa Pulisic fora dos próximos quatro compromissos dos EUA

Milan

Segundo informações que chegam dos Estados Unidos, Pulisic não foi convocado por Pochettino, enquanto Musah está presente na lista do técnico da seleção americana

O bom início de temporada, favorecido pela confiança depositada nele por Ruben Amorim, de Yunus Musah foi premiado pelo técnico Mauricio Pochettino: segundo a Fox Sport, o meio-campista do AC Milan foi incluído na lista de convocados dos Estados Unidos para as próximas quatro partidas contra Peru, Chile, México e Canadá que a seleção americana disputará entre o fim de setembro e o início de outubro. 


Ainda segundo a informação, por outro lado, Pulisic não será convocado e poderá assim trabalhar em Milanello durante a pausa para recuperar a melhor condição física possível.

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