Milan: Musah volta à seleção; Pochettino deixa Pulisic fora dos próximos quatro compromissos dos EUA

O bom início de temporada, favorecido pela confiança depositada nele por Ruben Amorim, de Yunus Musah foi premiado pelo técnico Mauricio Pochettino: segundo a Fox Sport, o meio-campista do AC Milan foi incluído na lista de convocados dos Estados Unidos para as próximas quatro partidas contra Peru, Chile, México e Canadá que a seleção americana disputará entre o fim de setembro e o início de outubro.





Ainda segundo a informação, por outro lado, Pulisic não será convocado e poderá assim trabalhar em Milanello durante a pausa para recuperar a melhor condição física possível.