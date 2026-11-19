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O mercado do Milan está concentrado no ataque, setor em que o brasileiro Endrick , do Real Madrid, é o preferido em relação ao ítalo-alemão Nicolò Tresoldi , do Bruges.

Mas os dirigentes do Milan estão de olho em todas as posições: na defesa, o primeiro nome da lista é o do português Gonçalo Inacio, do Sporting de Lisboa, enquanto um jogador de peso volta a ser cogitado para o meio-campo.

O Quotidiano Nazionale informa que o Milan mira Scott McTominay.

O meio-campista escocês tem contrato com o Napoli até junho de 2028 e recebe do clube um salário de 3 milhões de euros líquidos por ano.

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Esse valor precisaria subir consideravelmente em caso de prorrogação, mas as negociações entre as partes por uma possível renovação sofreram uma freada brusca nas últimas semanas.

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Isso também porque o jogador teme que as ambições do clube presidido por Aurelio De Laurentiis não estejam à altura das suas.

Nascido em 1996, McTominay chegou do Manchester United por 30,5 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2024.

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Desde então, disputou 91 partidas pelo Napoli, marcou 32 gols e deu 10 assistências, além de conquistar um título italiano e uma Supercopa da Itália.

No último dia 8 de setembro, Scott McTominay passou por uma cirurgia no coração no Spire Manchester Hospital para tratar uma leve arritmia cardíaca benigna. O procedimento de ablação cardíaca foi bem-sucedido e, após um período de repouso e tratamento, o jogador recebeu novamente, em outubro, a liberação para praticar esportes. Assim, voltou a ficar à disposição do técnico Massimiliano Allegri após perder três jogos da Serie A (contra Inter, Bologna e Fiorentina) e um da Champions League, contra o Arsenal. Também ficou fora de quatro partidas da Escócia na Nations League, contra Eslovênia, Suíça, Macedônia do Norte e Eslovênia.

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O Milan está pronto para entrar na disputa por McTominay e tentar contratá-lo. No clube, ele formaria uma dupla dos sonhos de meias com Adrien Rabiot.

O francês, aliás, está perto de garantir um novo contrato. O acordo atual, de 3,5 milhões de euros líquidos por ano até junho de 2028 (com opção de renovação por mais um ano), será prorrogado por mais duas temporadas, até 2030, com aumento salarial para 5 milhões de euros líquidos por ano, mais bônus.

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Com dois jogadores desse calibre como motores do time, o Milan poderia prolongar ainda mais a carreira de outro craque do meio-campo: o croata Luka Modric, que tem 41 anos e não sente o peso da idade.