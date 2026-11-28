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O ataque do Milan passará, inevitavelmente, por uma pequena reformulação na janela de transferências de janeiro. A aposta em Goncalo Ramos vem dando resultado apenas até certo ponto: o atacante português ajuda os companheiros a renderem melhor, mas seu número de gols ainda está muito abaixo das expectativas do início da temporada.

Por isso, diante também das dificuldades de Francesco Camarda, o Milan precisa de um reforço para o setor que possa se revezar com o ex-PSG ou atuar ao seu lado. O sonho, declarado inclusive pelo proprietário Gerry Cardinale, é contratar Endrick, do Real Madrid. Mas, segundo Matteo Moretto, o futuro diretor esportivo Krosche começou a avaliar alternativas, e o nome de Arnaud Kalimuendo voltou a ganhar força.

UM NOME QUE VOLTA À PAUTA: o Milan já havia demonstrado interesse em Kalimuendo algumas temporadas atrás, quando o francês de origem da República Democrática do Congo deixou o PSG rumo ao Rennes, clube em que despontou. A negociação não avançou, entre outros motivos, porque o Nottingham Forest entrou na disputa pelo atacante nascido em 2002 e o contratou por cerca de 30 milhões de euros, no ano em que ele somou 18 gols e quatro assistências em 34 jogos pela Ligue 1 e pela Copa da França.

NÃO VEM BRILHANDO NA PREMIER LEAGUE: a adaptação à Premier League não foi das melhores. Kalimuendo passou boa parte da primeira metade da temporada passada no banco e marcou apenas dois gols, nas duas últimas partidas da Liga Europa. Daí veio a decisão de emprestá-lo em janeiro para que recuperasse a forma. Nesta temporada, porém, seu início foi semelhante ao do ano anterior: apenas cinco partidas e um total de 50 minutos em campo na Premier League. É inevitável pensar em uma nova saída em janeiro.

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KROSCHE O CONHECE BEM: o empréstimo de janeiro passado, porém, não foi para qualquer clube. Kalimuendo foi para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, onde reencontrou seu futebol. Voltou a ser titular, atuando tanto como centroavante quanto pelas duas pontas, e ajudou o clube a subir na tabela com seis gols e uma assistência em 19 partidas.



E quem decidiu apostar nele em janeiro passado foi justamente Markus Krosche, que em breve será anunciado oficialmente como novo diretor esportivo do Milan e já começou a estudar o mercado para completar o elenco à disposição de Ruben Amorim.

EMPRÉSTIMO É POSSÍVEL, GIMENEZ NÃO VOLTA: o Nottingham Forest pode voltar a aceitar um empréstimo, talvez com uma opção de compra por valor já definido. Assim, o Milan conseguiria, de uma só vez, não reduzir o papel de Goncalo Ramos e contar com outro jogador versátil no ataque, capaz de atuar também em outras áreas do campo. A prioridade, claro, continua sendo Endrick, mas, se a ida dos agentes a Madri para pedir sua liberação não der certo, a alternativa Kalimuendo poderá ganhar força.

Por outro lado, um retorno de Santiago Gimenez do Porto a Milão certamente não acontecerá. O Milan não pretende interromper o empréstimo, apesar de o mexicano não ter causado grande impacto no time de Francesco Farioli, que vem dando preferência tanto a Samu Agheowa quanto ao também ex-Milan André Silva. Gimenez, que aos poucos recupera a melhor condição física, também não pensa, por orgulho, em voltar a Milão neste momento. Mas, se a situação continuar assim, ele próprio poderá buscar outro destino no mercado.