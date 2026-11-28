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A resistência de José Mourinho não desanima Gerry Cardinale, que trabalha para levar Endrick ao Milan já na janela de transferências de janeiro ou, caso contrário, para a próxima temporada.

O técnico português do Real Madrid reitera que, se dependesse dele, não liberaria nenhum jogador durante a temporada, muito menos o jovem atacante brasileiro nascido em 2006.

Contratado junto ao Palmeiras por 47,5 milhões de euros, ele chegou na janela de transferências do meio de 2024 com um contrato até junho de 2030.

Desde então, marcou 8 gols e deu 2 assistências em 48 jogos, além de uma passagem por empréstimo pelo Lyon, onde disputou 21 partidas, marcou 8 gols e deu outras 8 assistências entre janeiro e junho deste ano. Atualmente, o jogador, que encabeça a lista de desejos do Milan e também a da Roma, está afastado por uma lesão muscular.

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A agência que representa Endrick é a mesma de seu compatriota Vinicius: Roc Nation Sports.

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La Gazzetta dello Sport escreve que o futuro dos dois está diretamente ligado: uma saída de Vinicius reduziria a zero, ou quase, as chances de Endrick deixar o clube.

Nesse sentido, a boa notícia para o Milan é que Vinicius não parece ter nenhuma intenção de sair em janeiro. Em agosto do ano passado, ele renovou o contrato até 2032 e passou a receber mais de 20 milhões de euros líquidos por ano. Isso apesar dos rumores sobre o interesse do Paris Saint-Germain, que enfrenta as lesões de Doué e Kvaratskhelia.

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Está prevista uma reunião entre dirigentes do clube presidido por Florentino Perez e os agentes de Endrick, que têm uma ótima relação com os proprietários do Milan.

O Milan está pronto para oferecer ao jogador um papel central dentro e fora de campo, com um investimento significativo de 60 milhões de euros mais bônus, mesmo que o Real Madrid mantenha um direito de recompra, como no caso de Nico Paz no Como.

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Os representantes da Roc Nation Sports sabem que dificilmente os dois jogadores que representam poderão permanecer em Valdebebas depois de janeiro. Com Rodrygo previsto para voltar, no mais tardar no início de 2027, da grave lesão no joelho sofrida no começo de março, a concorrência no ataque será ainda maior. Até agora, Endrick jogou apenas 160 minutos pelo Real, contra os 248 disputados em seis partidas pela Seleção entre setembro e novembro. Com Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Espí e Bellingham no elenco, além de Rodrygo, encontrar espaço fica cada vez mais difícil.