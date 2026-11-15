Milan: Maignan se machuca em França x Turquia e sai no intervalo; qual foi a lesão?

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.