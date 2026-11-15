Milan: Maignan se machuca em França x Turquia e sai no intervalo; qual foi a lesão?

Lesão do goleiro e capitão do Milan: ele é obrigado a deixar o campo no intervalo de França x Turquia.
Baixa para o Milan. O goleiro e capitão Mike Maignan se lesionou durante o primeiro tempo da sexta rodada da Nations League. Em campo para defender o gol da França, o ex-jogador do Lille sofreu uma lesão na coxa direita, segundo o L'Équipe.
Por isso, foi obrigado a deixar o campo no intervalo, quando o jogo estava 0-0. Em seu lugar, entrou Restes.
Resta saber as condições do goleiro do Milan, cuja presença nos próximos jogos do Milan agora está em risco.
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.