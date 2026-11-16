Milan: Maignan se lesiona em França x Turquia e sai no intervalo; qual é a lesão e quando volta

Compartilhar Siga GOAL no Google

Goleiro e capitão do Milan sofre lesão e é obrigado a sair no intervalo de França x Turquia.

Publicidade

Preocupação para o Milan. O goleiro e capitão Mike Maignan se lesionou durante o primeiro tempo da sexta rodada da Nations League. Em campo para defender o gol da França, o ex-jogador do Lille sofreu uma lesão na coxa direita, segundo o L'Equipe.

Por isso, foi obrigado a sair no intervalo, quando a partida estava empatada em 0 a 0. Em seu lugar, entrou Restes.

Segundo o L'Equipe, Maignan teria recebido uma forte pancada após uma disputa com o atacante turco Deniz Gul: o goleiro reclamou de um incômodo na coxa, e a equipe médica da França não quis correr riscos. Assim, Zidane fez a substituição.

Na manhã de segunda-feira, surgiram novas informações: Maignan sentiu uma dor no quadril direito, na região do adutor. A equipe médica da França já entrou em contato com o médico do Milan para atualizá-lo sobre o estado do jogador nascido em 1995.

Publicidade Publicidade

Nas próximas horas, na manhã de terça-feira, 17 de novembro, o goleiro passará por exames com o Milan para determinar com precisão a gravidade do problema e saber se poderá estar disponível para a primeira partida após a pausa: o Milan de Ruben Amorim enfrentará o Frosinone no domingo, 22 de novembro, às 18h, em San Siro, pela 12ª rodada da Serie A.