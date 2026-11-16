Milan: Maignan se lesiona em França x Turquia e sai no intervalo; o que aconteceu e quando volta

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Lesão para o goleiro e capitão do Milan: ele é obrigado a deixar o jogo no intervalo de França x Turquia.

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Apreensão no Milan. O goleiro e capitão Mike Maignan se lesionou durante o primeiro tempo da sexta rodada da Nations League. Em campo para defender o gol da França, o ex-jogador do Lille sofreu uma lesão na coxa direita, segundo o L'Equipe.

Por isso, precisou deixar o campo no intervalo, quando a partida estava 0-0. Em seu lugar, entrou Restes.

Segundo o L'Equipe, Maignan teria sofrido uma forte pancada após uma disputa de bola com o atacante turco Deniz Gul: o goleiro se queixou de um incômodo na coxa e a equipe médica da França não quis correr riscos. Assim, Zidane fez a substituição.

Segundo a Gazzetta dello Sport, no entanto, há receio de que o problema seja no quadril. Por isso, a equipe médica da seleção francesa já entrou em contato com o médico do Milan para atualizá-lo sobre o estado do goleiro nascido em 1995.

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Nas próximas horas (ainda hoje), o goleiro passará por exames junto ao Milan para determinar com precisão a gravidade do problema sofrido por Maignan e saber se ele poderá ou não estar disponível para o primeiro jogo após a pausa: o Milan de Ruben Amorim enfrentará o Frosinone no domingo, 22 de novembro, às 18h, em San Siro, pela 12ª rodada da Serie A.