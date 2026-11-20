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O Milan se prepara para retomar sua temporada no domingo, às 18h, em San Siro, contra o Frosinone. No treino realizado nesta manhã em Milanello, a dois dias da partida, o segundo com todos os jogadores convocados por suas seleções de volta e com o elenco completo, à exceção dos lesionados, o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic voltou a participar de apenas parte da atividade com o grupo. Já Mike Maignan, capitão e goleiro do Milan, está totalmente recuperado.

Amanhã, véspera de Milan x Frosinone, o Milan voltará a treinar pela manhã e, depois do almoço, às 14h, está prevista a entrevista coletiva de Ruben Amorim. À noite, como tem sido habitual nesta temporada para os jogos disputados em San Siro diante de sua torcida, haverá concentração em um hotel.