Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Diretor esportivo de profissão, com um faro natural para os negócios. E que vale ouro. Marmoush, Kolo Muani e Ekitiké renderam 265 milhões de euros apenas com as vendas desses três jogadores. Isso diante de gastos muitas vezes baixíssimos, compensados por uma excelente capacidade de observação de jogadores, análise de dados e valorização em pouco tempo. Foi por essas qualidades que o Milan pagou 4 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt por Markus Krosche, o homem dos milagres.

Com Krosche, o Milan muda de rumo, e logo. Ele sabe transformar para melhor o balanço de uma janela de transferências, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro. O Milan e Cardinale não querem perder tempo e já começaram a trabalhar com quem será o novo Head of Football.

O dirigente alemão de 46 anos já esteve em Milão nos últimos dias para conhecer as instalações do clube e a cidade, familiarizando-se cada vez mais com o que será sua nova experiência profissional. Ele sabe que há muito trabalho pela frente, mas também está entusiasmado para colocar seu conhecimento e seu método a serviço de um dos clubes mais importantes do mundo.

Um ponto fundamental diz respeito ao novo diretor esportivo: a ideia inicial era levar Timmo Hardung consigo (os rumores de atritos entre os dois foram desmentidos), mas a possibilidade de o dirigente alemão de 35 anos assumir o cargo perdeu muita força. Cardinale considera completa a estrutura da diretoria do Milan, e Krosche avalia levar consigo alguém de perfil mais discreto.