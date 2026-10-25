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krosche milanGetty Images
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Milan, Krosche está perto. Behrami: "Compra mais o futuro do que o presente"

Milan

O Milan intensifica os contatos com Markus Krosche: o ex-dirigente do Eintracht é o principal candidato a se tornar o novo Head of Football do clube. Valon Behrami, ao vivo na DAZN, explica o modo de trabalhar do dirigente alemão.

O Milan está muito perto de Markus Krosche, que deve assumir em breve o cargo de Head of Football. Valon Behrami, presente nos estúdios da Dazn, apresenta o dirigente alemão:


"É um diretor que se apoia muito nos dados. Tem um método diferente: 80% de dados e 20% de fator humano. Quer entender a situação familiar do jovem e não quer trazer jogadores problemáticos, mesmo que tenham

ótimos

dados. Contrata mais para o

futuro

do que para o presente. Esse é o problema para um time como o Milan, que precisa mais do presente. Na forma como atua no mercado, ele observa as lacunas táticas. Se há um problema de agressividade, busca os 7-8 melhores jogadores nesse aspecto e os insere nesse contexto. É um trabalho muito analítico, e ele acrescenta que dá muita importância ao aspecto humano. No Milan, esse é um aspecto que faz a diferença, porque Amorim quer ter o controle dos jogadores e não quer ninguém que estrague o que está construindo."

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