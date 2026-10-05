Milan, Jay-Z pode levar Endrick: a situação

O Real Madrid abriu as portas para a saída: se alguém quiser Endrick, estará livre para avançar com um pedido de empréstimo. Uma fórmula que permitiria ao Milan tê-lo gratuitamente por cinco meses no Milan e depois avaliar: as partes poderiam discutir isso com a promessa de voltar a conversar no verão, com três meses de tempo para entender se as condições permitem uma mudança de status.





A INFLUÊNCIA DE JAY Z - Enquanto isso, Endrick, emprestado ao Milan, deveria se mostrar útil ao novo projeto do Milan e funcional aos mecanismos do ataque. A mediação entre os clubes seria facilitada pelos excelentes relações entre Cardinale, cúpula do Milan, e a agência que cuida dos interesses de Endrick, a Roc Nation Sports, um império do setor fundado pelo rapper Jay-Z. Milan e Roc Nation estão unidos desde 2020, em uma "parceria única, guiada por inovação, comunidade, integridade e inclusão", como diz o anúncio oficial.