Milan, James Fontanella-Khan será o novo Chief Corporate Affairs Officer

Novo reforço na estrutura operacional do Milan. James Fontanella-Khan, atual US Finance Editor do Financial Times, deixará o jornal financeiro britânico após mais de vinte anos para se juntar ao Milan no cargo de Chief Corporate Affairs Officer. A informação foi publicada pela Breaker Media, publicação americana com sede em Nova York especializada em mídia, negócios e finanças.





Segundo a reconstrução, Fontanella-Khan permanecerá no Financial Times até o fim de outubro, antes de iniciar a nova experiência profissional ao lado de Gerry Cardinale, proprietário do Milan e fundador da RedBird Capital Partners. O novo dirigente deverá dividir seu tempo entre Milão e Nova York, cuidando dos assuntos corporativos do clube em uma fase particularmente importante para os projetos da propriedade americana.





Fontanella-Khan é uma figura de destaque no cenário da informação financeira internacional. Em abril de 2025, havia sido promovido pelo Financial Times a US Finance Editor, com a responsabilidade pela cobertura dos principais grupos de Wall Street, além dos setores de private equity, asset management e hedge funds. Anteriormente, havia ocupado, entre outros, o cargo de US Corporate Finance and Deals Editor.



