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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Milan: Ibrahimovic se encontra com Theo Hernandez em Milão; o que se sabe

Milan

Segundo apuração exclusiva da redação do AllMilan.it, Zlatan Ibrahimovic se encontrou com Theo Hernandez e sua família em Milão. O ex-atacante do Milan, agora conselheiro da RedBird, e o lateral francês se encontraram na capital da Lombardia.

Um encontro entre dois velhos amigos em Milão. Ibrahimovic encontrou Theo Hernandez e sua família em Milão. O vínculo entre os dois surgiu nos anos em que jogaram juntos no Milan, entre 2020 e 2022. Os dois participaram da trajetória que levou o Milan à conquista do título italiano de 2021-2022, formando uma dupla importante no vestiário e em campo. O próprio francês já havia descrito várias vezes sua relação com o sueco como muito próxima, além de ter declarado repetidamente que ele e sua esposa, Zoe, têm o Milan e Milão no coração.

No momento, não há indícios concretos de uma possível negociação ou de um retorno de Theo ao Milan, já que o encontro parece, por ora, um gesto de afeto e respeito mútuo entre dois protagonistas de um período importante da história recente do clube. 

Nas últimas semanas, porém, o francês voltou a demonstrar nas redes sociais todo o seu carinho pelo Milan. Quem sabe não seja um sinal para o futuro, se Amorim e Cardinale permitirem.

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