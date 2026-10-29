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O Milan recebeu um grande reforço com a recuperação de três jogadores antes do decisivo Derby della Madonnina contra a Inter, neste sábado. Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira voltaram a treinar normalmente após a decepcionante derrota da equipe para o Bologna no meio da semana, dando ao clube um alento importante.

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Milan ganha três reforços após recuperação de lesões

O Milan recebeu um importante reforço triplo para o aguardado clássico contra a Inter neste fim de semana, segundo a Gazzetta. Gila, Rabiot e Moreira voltaram a treinar normalmente.

O trio da defesa e do meio-campo participou de toda a atividade com o restante do elenco na quinta-feira. A recuperação chega em boa hora para uma equipe que busca reagir após um resultado ruim no campeonato nacional.

Rabiot surpreende com retorno antecipado

O clube recebeu a notícia positiva da equipe médica na manhã de quinta-feira, após um período de avaliação rigorosa. A maior surpresa nos treinamentos foi a rápida recuperação de Rabiot.

A expectativa era de que o jogador da seleção francesa não tivesse condições de enfrentar a Inter. No entanto, sua participação integral na atividade mais recente foi uma boa notícia inesperada para a equipe. No momento, ele está entre as opções para a partida contra a Inter.

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Superar o tropeço no San Siro

Os três jogadores fizeram muita falta ao Milan na frustrante partida do meio da semana pela Serie A. A equipe sofreu uma pesada derrota por 4 a 2 para o Bologna no San Siro, na noite de quarta-feira.

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O resultado expôs fragilidades físicas e táticas na atual escalação titular. O retorno de Gila, Rabiot e Moreira amplia as opções para enfrentar o rival da cidade. O elenco buscará deixar para trás a derrota para o Bologna.

Notícias mistas antes do duelo com a Inter

Embora o retorno de três jogadores do time principal seja uma excelente notícia, o Milan ainda enfrenta dificuldades para definir a equipe para o Derby della Madonnina de sábado. O departamento médico do clube continua cheio.

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Fikayo Tomori passará por novos exames médicos hoje após sofrer uma nova lesão na disputada partida contra o Bologna. Uma possível ausência sua é motivo de grande preocupação para a defesa neste fim de semana. Enquanto isso, outros integrantes habituais do elenco certamente perderão o aguardado confronto. Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Matteo Gabbia foram oficialmente descartados para o decisivo duelo contra a Inter.