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Chegou ao fim a sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato do Milan Futuro, comandado por Sergio Navarro Barquero que, no estádio “Felice Chinetti”, em Solbiate Arno (VA), perdeu por 1-2 para a Real Calepina, treinada por Gianluca Savoldi, na 14ª rodada da Serie D 2026-2027. Para o Milan Futuro, que terminou com nove jogadores após a expulsão de Menon e a lesão de Guernier, pesaram muito as ausências de Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera e Borsani, convocados por Amorim para o time principal na viagem a Cagliari, além do lesionado Asanji.

Aos 15 minutos, os visitantes já tinham dois gols de vantagem, com Orlandi, cujo chute foi desviado de forma decisiva por Zukić, e Belotti. O Milan Futuro diminuiu aos 23 minutos com Balentien e, no segundo tempo, tentou reagir, mas não conseguiu empatar. Ainda assim, foi um dia especial para Gabriele Borsa, nascido em 2010, em sua estreia como titular. É a confirmação de um projeto que vai além do resultado e prioriza o desenvolvimento desses jovens. O Milan Futuro segue com 26 pontos e um jogo a menos. O time chegou ao confronto após o desgaste da partida de quinta-feira pela Premier League International Cup contra o Stoke City. O próximo compromisso será fora de casa contra o Nibbiano, antes do jogo atrasado no meio da semana contra o Leon, segundo o AcMilan.com.