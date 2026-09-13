Milan, ex em chamas: não só Gimenez, também Fullkrug e Nkunku na mira do gol

Todos marcaram. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, ex-atacantes do Milan, balançaram as redes na mesma rodada: depois do gol do mexicano pelo Porto, que interrompeu um jejum que durava desde 23 de setembro de 2025, também veio o primeiro gol do francês pelo Leipzig. O alemão também voltou a marcar e, depois do gol da vitória anotado na semana passada justamente contra o Leipzig, fez o 1 a 1 para o Werder contra o Colônia, sendo novamente decisivo.





FULLKRUG NÃO PARA- O ex-panzer do Milan havia sido justamente com a equipe de Bremen o artilheiro da Bundesliga na temporada 2022-2023, ironicamente empatado justamente com Nkunku: por enquanto, soma um gol na DFB-Pokal e dois no campeonato. Na Alemanha, ele já tem três gols em quatro partidas, contando também a rodada da Copa





NKUNKU TAMBÉM MARCA - Boas notícias também para Christopher Nkunku: depois da atuação opaca às margens do lago de Como, ainda assim acompanhada de uma assistência, o meia francês conseguiu encontrar o gol na contundente vitória do Leipzig por 5 a 0 sobre o Hamburgo. O ex-Milan entrou em campo aos 34' do primeiro tempo, substituindo Assan Ouédraogo. Na etapa final, fez o gol do 3 a 0, colocando o ponto de exclamação na atuação de sua equipe.





GIMENEZ COMO RAMOS - O Bebote havia marcado de pênalti no último minuto, na ampla vitória do Porto contra o Casa Pia. Um gol útil para interromper um jejum que durava desde 23 de setembro de 2025, quando havia balançado as redes em Milan-Lecce, pela Copa da Itália. Enquanto isso, Gonçalo Ramos, no Milan, tem um gol em quatro partidas, o decisivo marcado contra o Venezia.



















