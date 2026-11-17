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Jorge Mendes desembarcou nas últimas horas em Barcelona e se reuniu com Alejandro Balde para definir seu futuro. O lateral está no centro de várias especulações de mercado, inclusive na Itália.

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Não chega a ser uma surpresa, mas, quando Jorge Mendes desembarca em Barcelona, tudo na cidade e nos arredores do centro de treinamento do clube catalão, se não para, ao menos desacelera. E hoje, como confirmou o Mundo Deportivo, o empresário português chegou à cidade para se reunir com os jogadores que representa.

E não, desta vez Lamine Yamal não foi o centro da discussão. Depois de um almoço rápido com sua equipe em um restaurante no centro, Mendes foi diretamente à casa de Alejandro Balde para começar a traçar os próximos passos do futuro do jogador.

POUCO ESPAÇO COM FLICK - Desde o início do ano, o lateral espanhol teve espaço em apenas cinco partidas sob o comando de Hansi Flick, que o relegou à condição de reserva absoluto. Foram apenas 124 minutos em campo. Só uma vez ele jogou mais de um tempo (no Clásico, quando precisou entrar no lugar de Xavi Espart), além de ter passado os 90 minutos no banco em dez partidas.

O QUE FAZER EM JANEIRO? - O clube catalão não descartou sua saída e, não por acaso, está sondando o mercado em busca de um jogador versátil para atuar pelo lado do campo e substituí-lo (o nome de Cambiaso, da Juventus, segue como possibilidade). A abertura para um empréstimo pode ser a chave, já que o jogador nascido em 2003, por um lado, não gostaria de deixar o Barcelona, mas, por outro, quer ter mais espaço para recuperar seu protagonismo.

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QUEM ESTÁ INTERESSADO - A reunião com Mendes servirá para estabelecer uma ordem de preferência entre os possíveis destinos. Muito se falou de Milan, Mônaco, Liverpool, Manchester United, Benfica e Aston Villa como principais interessados, mas, segundo o Mundo Deportivo e vários outros veículos da imprensa espanhola, os dois clubes mais importantes que seguem atentos à situação são Paris Saint-Germain e Juventus