Milan disputa com a Inter e meia Europa: olheiros de olho em Ilicevic, a nova joia do Eintracht

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O Milan acompanha de perto Niko Ilicevic, jovem talento do Eintracht Frankfurt. O clube disputa com a Inter e muitos dos principais clubes europeus a contratação do jogador nascido em 2010, que já bateu um recorde em sua estreia na Bundesliga.

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O Milan será um dos grandes protagonistas do mercado de janeiro. O clube está de olho no presente e tenta atender aos pedidos de Ruben Amorim, mas também segue trabalhando para o futuro, em busca dos maiores talentos que o futebol europeu tem a oferecer. Os observadores do Milan já foram enviados a campo por Bobby Gardiner, responsável pelo algoritmo e pelo scouting. De olho em janeiro, o clube tentará aproveitar a rede de contatos na Alemanha do futuro diretor esportivo Krosche para avançar pela contratação de Niko Ilicevic

TALENTO PRECOCE - Nascido em 31 de outubro de 2010 em Aschaffenburg, na Alemanha, Ilicevic é um talento canhoto que pode atuar tanto como meia-atacante quanto pelos lados do ataque. Cresceu nas categorias de base do Eintracht, aonde chegou em 2018, quando tinha apenas oito anos. Desde então, sua evolução foi incrivelmente rápida: estreou no sub-17 aos 13 anos e, um ano depois, aos 14, fez suas primeiras partidas pelo sub-19. Neste ano, com apenas 16 anos, veio também a estreia recorde no time principal.

ESTREIA RECORDE - Depois de se destacar na Youth League na temporada passada, muitos esperavam que o talento alemão de origem croata ganhasse espaço também no time principal ao longo da temporada. Ninguém, porém, esperava que essa estreia acontecesse tão cedo. O primeiro minuto oficial disputado por Ilicevic já entrou para a história da Bundesliga. Ao entrar quando a partida estava praticamente encerrada, na vitória por 3 a 1 sobre o Hamburgo em 1º de novembro, Niko se tornou oficialmente, aos 16 anos e 1 dia, o jogador mais jovem a estrear no Campeonato Alemão, empatado com Youssoufa Moukoko. Seu desempenho na partida (2 finalizações no gol em 1 minuto) impressionou imediatamente o técnico Adi Hütter, que lhe deu 26 minutos no jogo seguinte, o empate por 2 a 2 com o Paderborn.

CONCORRÊNCIA DA INTER E DE MEIA EUROPA - O talento de Niko Ilicevic já está há algum tempo no radar dos principais clubes internacionais. A Inter, como informa há algum tempo a Sky Sport, foi o primeiro clube italiano a se movimentar. Além da Inter, Real Madrid, Barcelona (que tenta contratá-lo nestes dias), Arsenal, Bayern de Munique e Manchester City também estão na disputa por ele e acompanham sua evolução.

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OLHEIROS EM AÇÃO - O cenário em que o Milan decidiu agir está longe de ser simples, mas o clube resolveu avançar com força: enviou seus observadores diversas vezes para vê-lo ao vivo e começou a sondar a possibilidade de uma transferência para Milão. O sobrinho de ex-jogador mais disputado da Europa (seu tio, Ivo Iličević, defendeu a seleção croata e atuou por vários clubes alemães, entre eles Hamburgo, Nuremberg e Kaiserslautern) logo terá de fazer uma escolha. Seu primeiro contrato profissional, afinal, não protege o Eintracht das investidas dos maiores clubes do mundo.