Milan, decisão tomada: Camarda sai em janeiro. As exigências do clube e para onde ele pode ir

Com o caminho bloqueado pela contratação mais cara da história do Milan, Goncalo Ramos, a promessa do Milan precisa encontrar um projeto esportivo que lhe permita mostrar seu valor. Como? Antes de tudo, jogando com a regularidade que lhe faltou nos últimos dois anos por erros de gestão e pela cirurgia no ombro.

Amorim, instado por Cardinale, estava convencido no verão de que Camarda teria bastante espaço, mas não foi o que aconteceu. Agora, chegou a hora de tomar uma decisão clara que contribua para o desenvolvimento do camisa 73. Nas últimas semanas, a direção do Milan analisou a situação do talento nascido em 2008 e concluiu que um empréstimo em janeiro é, neste momento, a melhor escolha para sua carreira.

Não haverá transferência em definitivo nem opção de compra futura: o Milan só cederá Camarda por empréstimo sem opção de compra. A preferência dos representantes do jogador seria por uma equipe de meio de tabela da Serie A, sem descartar uma possível experiência de formação no exterior. Camarda desperta grande interesse do Monza e, nos últimos dias, também se falou na possibilidade de ir para o Frosinone.

Propostas por Camarda não faltam. Na Serie B, muitas equipes fariam de tudo para contratá-lo em janeiro: Pisa, Catanzaro, Benevento e Empolo demonstraram interesse concreto. Não há pressa: a decisão sobre qual projeto escolher será tomada com calma e em pleno acordo entre o jogador, seus representantes e o Milan.

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Seriam seis meses de desenvolvimento para depois voltar ao Milan mais forte, maduro e consciente do próprio potencial. Afinal, seu futuro no Milan nunca esteve em discussão: Camarda tem a confiança total de Amorim, Cardinale e dos companheiros de equipe.