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Koni De Winter, defensor do Milan, falou durante o Meet&Greet na Milan Store de San Babila. Confira o que ele disse em entrevista à Sportmediaset.

MUITOS MINUTOS EM CAMPO

"Estou jogando bastante, e é bom jogar. Estamos disputando muitos jogos e, nesses momentos, os treinos são mais voltados a cuidar do corpo, a se manter saudável. É nisso que também tenho me concentrado mais agora, mas é bom disputar muitas partidas. Jogar muitas partidas pelo Milan e, melhor ainda, vencer".

LÍDER?

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"Se me sinto um líder deste Milan? Eu me sinto bem no Milan e, como sempre digo, tento contribuir com o que posso. Também é verdade que talvez eu tenha uma posição mais importante neste ano. Pode ser, mas procuro sempre fazer a minha parte, dar tudo de mim e ajudar os companheiros".

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COMO É AMORIM?

"Eu diria que é muito humano. É um de nós: ri, se diverte, mas, quando precisa ser sério, é sério. Convive com o grupo, e o grupo o sente próximo. Acho que isso passa uma sensação boa aos jogadores. É bom trabalhar para ele e com ele. Se é verdade que ele ficou muito irritado depois da derrota para o Ferencvaros? Sim, mas acho que todo o grupo sentiu que fizemos uma partida muito ruim. Deu para ver isso em mim e também nos companheiros. Acho que perder dói ainda mais porque sabemos que podemos jogar bem, que podemos vencer todas as partidas. Então, sim, quando perdemos, dá para sentir no vestiário que decepcionamos primeiro a nós mesmos e depois a todos os outros".

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A POSIÇÃO

"Zagueiro? Bem, bem, porque também me sinto zagueiro, mas é verdade que posso jogar como lateral. É algo que consigo fazer, mas não é minha posição preferida. Sim, já joguei algumas partidas ali no passado, mas me sinto bem como zagueiro e fico feliz que o treinador também veja isso".

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MOREIRA É 'LOUCO'

"Se Moreira é um pouco louco? Louco no sentido positivo, sim. Ele gosta de se divertir, de dançar, de conversar. Então é, como se diz, um ponto de luz para o vestiário, sim".

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O QUE MAIGNAN PEDE AOS DEFENSORES

"Ele diz para permanecermos concentrados durante a partida porque, como sabemos, um momento pode mudar o jogo e, no Milan, pode até mudar uma temporada. Por isso, é muito importante não subestimar nenhum momento e estar sempre concentrado".

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SOBRE PAVLOVIC

"Nós dois criamos uma boa relação, nos conhecemos no ano passado. Quando você olha para ele, talvez não imagine... Quer dizer, eu não achava que ele se tornaria um amigo tão próximo, mas nos demos muito bem dentro e fora de campo. É muito bom passar os dias com ele".

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PINGUE-PONGUE

"Quem é melhor entre mim e Pavlovic nas partidas de pingue-pongue em Milanello? Essa é difícil, mas ele começou em um nível muito mais alto do que eu. Agora melhorei muito, embora tenha de dizer que ele ainda é melhor. Mas, sim, todos os dias começamos com uma partida de pingue-pongue e depois vamos trabalhar".