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O ataque do Milan passará, inevitavelmente, por uma pequena reformulação na janela de transferências de janeiro. A aposta em Goncalo Ramos tem dado resultado apenas até certo ponto: o atacante português ajuda bastante seus companheiros a renderem melhor, mas seu número de gols ainda está muito abaixo das expectativas do início da temporada.

Por isso, e também pelas dificuldades de Francesco Camarda, o clube precisa reforçar o setor com alguém que possa se revezar com o ex-jogador do PSG ou atuar ao lado dele. O sonho, declarado inclusive pelo proprietário Gerry Cardinale, é Endrick, do Real Madrid. Mas, segundo Matteo Moretto, o futuro diretor esportivo Krosche começa a avaliar alternativas, e o nome de Arnaud Kalimuendo voltou a ganhar força.

UM NOME QUE VOLTA À PAUTA: O Milan já havia se interessado por Kalimuendo algumas temporadas atrás, quando o francês de origem congolesa se transferiu do PSG para o Rennes, clube em que despontou de vez. A negociação não avançou, também porque o Nottingham Forest entrou na disputa pelo atacante nascido em 2002 e o contratou por cerca de 30 milhões de euros após um ano em que ele marcou 18 gols e deu quatro assistências em 34 jogos entre a Ligue 1 e a Copa da França.

NÃO BRILHA NA PREMIER LEAGUE: A adaptação à Premier League não foi das melhores. Ele passou praticamente toda a primeira parte da temporada passada no banco e marcou apenas dois gols, ambos nos dois últimos jogos da Europa League. Daí veio a decisão de emprestá-lo em janeiro para que recuperasse o bom futebol. Nesta temporada, porém, o impacto voltou a ser semelhante ao do ano anterior: foram apenas cinco partidas e um total de 50 minutos em campo na Premier League. É inevitável pensar em uma nova saída em janeiro.

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KROSCHE O CONHECE BEM: O empréstimo de janeiro passado, porém, não foi para um time qualquer. Kalimuendo foi para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, onde reencontrou seu futebol, voltou a ser titular e atuou tanto como centroavante quanto pelas duas pontas. Com seis gols e uma assistência em 19 jogos, ajudou o Eintracht Frankfurt a subir na tabela.



E quem decidiu apostar nele em janeiro passado foi justamente Markus Krosche, que em breve será anunciado oficialmente como novo diretor esportivo do Milan e já começou a estudar o mercado para completar o elenco à disposição de Ruben Amorim.

EMPRÉSTIMO É POSSÍVEL, MAS GIMENEZ NÃO VOLTA: O Nottingham Forest pode aceitar um novo empréstimo, talvez com uma opção de compra cujo valor já esteja definido. Assim, o Milan conseguiria, de uma só vez, reforçar o ataque sem enfraquecer Goncalo Ramos e contar com outro jogador versátil, capaz de atuar também em outras áreas do campo. É claro que Endrick continua sendo a prioridade, mas, se a missão dos agentes em Madri para pedir sua transferência não tiver sucesso, a alternativa Kalimuendo pode ganhar força.

O que certamente não ganhará força é a possibilidade de Santiago Gimenez voltar do Porto para Milão. O Milan não pretende encerrar o empréstimo, apesar de o mexicano não ter causado grande impacto no time de Francesco Farioli, que tem preferido tanto Samu Agheowa quanto o outro ex-jogador do Milan, André Silva. Gimenez também está recuperando aos poucos a melhor forma e, por orgulho, não pensa em voltar a Milão neste momento. Se a situação continuar assim, porém, ele mesmo poderá voltar ao mercado em busca de outro destino.