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O ataque do Milan passará, inevitavelmente, por uma pequena reformulação na janela de janeiro. A aposta em Goncalo Ramos tem dado resultado apenas até certo ponto: o atacante português ajuda os companheiros a renderem melhor, mas seu número de gols ainda está bem abaixo das expectativas do início da temporada.

Por isso, e também pelas dificuldades de Francesco Camarda, o clube precisa contratar um reforço para o setor que possa se revezar com o ex-PSG ou atuar ao lado dele. O sonho, declarado inclusive pelo proprietário Gerry Cardinale, é Endrick, do Real Madrid. Mas, segundo Matteo Moretto, o futuro diretor esportivo Krosche começa a avaliar alternativas, e o nome de Arnaud Kalimuendo voltou a ganhar força.

UM NOME QUE VOLTA À PAUTA: O Milan já havia se interessado por Kalimuendo algumas temporadas atrás, quando o francês de origem congolesa se transferiu do PSG para o Rennes, clube em que despontou. A negociação não avançou, também porque o Nottingham Forest entrou na disputa pelo atacante nascido em 2002 e o contratou após uma temporada em que ele marcou 18 gols e deu quatro assistências em 34 jogos entre a Ligue 1 e a Copa da França, por cerca de 30 milhões de euros.

SEM BRILHAR NA PREMIER LEAGUE: A adaptação à Premier League não foi das melhores. Kalimuendo passou praticamente toda a primeira parte da temporada passada no banco e marcou apenas dois gols, ambos nos dois últimos jogos da Europa League. Por isso, veio a decisão de emprestá-lo em janeiro para que recuperasse seu futebol. Ao voltar nesta temporada, porém, teve um desempenho semelhante ao do ano anterior: soma apenas cinco partidas e um total de 50 minutos em campo na Premier League. É inevitável pensar em uma nova saída em janeiro.

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KROSCHE O CONHECE BEM: O empréstimo de janeiro passado, porém, não foi para um time qualquer. Kalimuendo chegou ao Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, onde recuperou seu futebol, voltou a ser titular tanto como centroavante quanto pelas duas pontas e ajudou o clube a subir na tabela, com seis gols e uma assistência em 19 partidas.



O dirigente que decidiu apostar nele em janeiro passado foi justamente Markus Krosche, que em breve será anunciado oficialmente como novo diretor esportivo do Milan e já começa a estudar o mercado para completar o elenco à disposição de Ruben Amorim.

EMPRÉSTIMO É POSSÍVEL, GIMENEZ NÃO VOLTA: O Nottingham Forest pode aceitar um novo empréstimo, talvez com opção de compra por um valor já definido. Assim, o Milan conseguiria, de uma só vez, manter Goncalo Ramos no elenco e contar com mais uma opção ofensiva capaz de atuar também em outras áreas do campo. A prioridade, claro, continua sendo Endrick. Mas, se a ida dos agentes a Madri para pedir sua transferência não der resultado, a alternativa Kalimuendo poderá ganhar força.

Por outro lado, a volta de Santiago Gimenez do Porto para Milão certamente não acontecerá. O Milan não pretende encerrar o empréstimo, apesar de o mexicano não ter causado grande impacto no time de Francesco Farioli, que tem dado preferência tanto a Samu Agheowa quanto a André Silva, outro ex-Milan. Gimenez também está recuperando aos poucos sua melhor condição e, por orgulho, não pensa hoje em voltar a Milão. Se a situação continuar assim, porém, ele próprio poderá buscar outro destino no mercado.