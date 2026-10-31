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Diego MoreiraGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Milan dá o exemplo ao Feyenoord: Diego Moreira atormenta a Inter em dérbi eletrizante

Milan x Inter de Milão
Milan
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Campeonato Italiano
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O Milan venceu o clássico da cidade contra a Inter no sábado. Com duas assistências e um belo gol de falta de Diego Moreira, o time derrotou o rival por 3 a 1. A Inter, que perdeu a liderança para a Lazio, precisa se recuperar rapidamente antes de enfrentar o Feyenoord fora de casa, na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

O Milan teve um início dos sonhos. Aos quatro minutos, Moreira fez Carlos Augusto, seu marcador direto, girar antes de cruzar com precisão para Christian Pulisic. Captain America saltou e cabeceou com força, sem dar qualquer chance ao goleiro da Inter, Josep Martínez: 1 a 0.

A torcida do Milan, que contava com a presença de Kaká, recém-integrado ao Hall da Fama, voltou a comemorar aos dez minutos. Moreira cobrou o escanteio com um passe rasteiro para Adrien Rabiot, que se afastou discretamente da defesa da Inter e finalizou de esquerda, no canto: 2 a 0.

Era um início extraordinário para o Milan, mas a Inter reagiu e logo voltou de vez ao jogo. Hakan Çalhanoglu cruzou para Manuel Akanji, que desviou de cabeça na primeira trave para Alessandro Bastoni. O italiano cabeceou de perto, sem levar perigo.

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A Inter ganhou confiança e chegou muito perto de empatar em duas ocasiões, com um chute de Andy Diouf e uma cabeçada de Djed Spence. Nas duas, porém, Mike Maignan fez grandes defesas por reflexo. O Milan resistiu e, graças à categoria de Moreira, chegou ao 3 a 1 de maneira repentina. O jogador cobrou uma falta com categoria por cima da barreira.

No segundo tempo, a Inter produziu surpreendentemente pouco. A equipe do técnico Christian Chivu não conseguiu marcar um gol para diminuir a diferença, muito menos empatar. Por um momento, pareceu que a Inter receberia um pênalti por um suposto toque de mão de Mario Gila, mas a bola claramente bateu no peito do jogador, não em seu braço.

O placar permaneceu em 3 a 1, deixando a parte de cima da tabela da Serie A mais embolada. O Milan sobe para o quarto lugar, a quatro pontos da líder Lazio. A equipe de Roma tem 25 pontos, assim como a Inter, mas disputou uma partida a menos. A Roma, que venceu a Udinese com autoridade mais cedo, está em terceiro, com 24 pontos.

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