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Não é só um atacante. O Milan vai buscar reforços para mais de um setor em janeiro. Gerry Cardinale, dono do clube, pretende aprimorar um elenco que precisa de mais opções para dar maior profundidade ao time de Ruben Amorim. No momento, os jogadores considerados reservas não rendem no mesmo nível dos titulares. Para tentar ir longe na Copa da Itália e na Liga Europa e terminar entre os quatro primeiros do campeonato italiano (o título da Serie A não é um objetivo, mas continua sendo um sonho), será preciso elevar o nível das alternativas.

Para o ataque, como mencionado, a primeira opção é Endrick, do Real Madrid. O brasileiro continua nos planos do Milan apesar do problema muscular sofrido no fim de semana, contra o Celta de Vigo, que o deixará fora por duas a três semanas. As partes conversam há dias, e não está descartada uma primeira proposta oficial ao Real Madrid até meados de dezembro. A Roma também tem grande interesse no brasileiro e o contrataria por empréstimo, enquanto o Milan trabalha por uma transferência definitiva, no máximo com uma cláusula de recompra de valor muito alto para o Real Madrid, que ainda não está convencido de abrir mão do controle sobre o jogador.

Enquanto aguarda a oficialização da chegada de Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, como novo diretor de futebol, o Milan também trabalha na contratação de um lateral-esquerdo. No momento, nenhum nome desponta como favorito. Esta é uma fase de reflexão e avaliação, necessária para entender o que o time precisa e quais oportunidades podem surgir no mercado. O clube não buscará necessariamente "um nome", mas um jogador adequado à proposta de jogo do técnico português.

A saída muito provável de Pervis Estupinan, que desperta interesse na Espanha, abrirá uma vaga. Ela poderá ser ocupada por Noussair Mazraoui, lateral marroquino com passaporte holandês cujo contrato com o Manchester United termina em 2028. Ainda é cedo para saber se ele fará parte dos planos do novo técnico, Pochettino. Caso não faça, deixará o clube em janeiro. Amorim é um grande admirador do jogador e já falou sobre ele com os responsáveis pelas contratações.

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Outro jogador cujo contrato termina daqui a um ano e meio é Alejandro Balde, que o Barcelona quer vender em janeiro, após tentativas frustradas no meio do ano. Seu agente, Jorge Mendes, ofereceu o jogador a vários clubes, inclusive italianos, entre eles o Milan, que mantém seu nome na lista. Nesta temporada, Balde disputou apenas cinco partidas, somando 125 minutos entre La Liga e Champions League. Se quiser jogar, terá de se convencer a deixar o Barcelona.

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Por ora, também não se pode descartar uma contratação na Serie A. No campeonato italiano, agradam ao Milan Gabriele Calvani, zagueiro de 22 anos que também pode atuar como lateral, está no Frosinone e pertence ao Genoa (clube com o qual há conversas em andamento sobre Comotto), e Juan Miranda, que negocia a renovação de seu contrato com o Bologna, válido até 2028. O primeiro seria um reforço importante para a lista Itália, mas ainda precisa mostrar seu valor em alto nível. O segundo é um antigo alvo do clube e tem experiência, inclusive internacional. Por isso, seu valor de transferência supera 15 milhões de euros.