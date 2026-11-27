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Uma atuação que levantou os espectadores do Britannia Stadium: o Milan Futuro perdeu por 2 a 1 para o Stoke na segunda rodada do Grupo B da Premier League International Cup sub-21, mas todos os aplausos foram para Fabio Pandolfi. A promessa do Milan teve uma atuação completa na defesa e no ataque, costurando o jogo como o melhor dos alfaiates.

O meio-campista de Bérgamo combina técnica apurada com inteligência tática acima da média: lê o desenrolar das jogadas com um minuto de antecedência, sabe trocar passes curtos e, quando necessário, usa sua qualidade nos lançamentos para inverter o jogo com precisão suíça.

A trajetória de Pandolfi é um exemplo de fidelidade: são 12 anos nas categorias de base do Milan, passando por todas elas até a Primavera (sub-20). Na temporada passada (2025/2026), conquistou um papel central no esquema de Giovanni Renna, somando minutos importantes e assistências valiosas. Agora, é a referência do Milan Futuro comandado por Navarro, o metrônomo por quem passam todas as jogadas de ataque do time. O clube demonstrou confiar plenamente nele ao assegurar sua permanência em 20 de julho de 2025, quando assinou seu primeiro contrato profissional.

Fabio Pandolfi nasceu em 24 de maio de 2008 em Treviglio, na província de Bérgamo. Deu os primeiros passos no Cortenuova antes de se vincular ao Milan em 2015/2016. Com 1,78 m de altura e uma estrutura física ainda em desenvolvimento, destaca-se pela qualidade técnica e pela visão de jogo. Transita entre o meio-campo e a defesa, sabe ler os momentos da partida e identificar quando acelerar o jogo com passes de primeira.

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O que mais chama a atenção em sua evolução, ano após ano, é a personalidade com que joga: nunca força uma jogada, mas está sempre presente nos momentos decisivos. Inspira-se principalmente em três jogadores: Andrea Pirlo, Luka Modrić e Samuele Ricci, de quem tenta aprender o segredo para controlar o ritmo da partida.

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Sonha em estrear na Série A e em construir uma trajetória importante pela Itália, depois de uma grande Copa do Mundo sub-17 no Catar. Amorim recebe relatórios quase diariamente. Agora cabe ao clube estudar o melhor futuro para um jogador que realmente não tem nada a ver com a Série D (três gols decisivos nesta primeira parte da temporada).