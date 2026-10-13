Milan, confiança e apoio de Cardinale confirmados: Amorim não corre risco

A rotina no Milan já está clara: o proprietário Gerry Cardinale e o técnico Ruben Amorim conversam, à distância ou pessoalmente, sobre a partida que acabou de ser disputada. Analisam o que funcionou, os pontos negativos, as escolhas táticas, o que pode melhorar e o clima geral entre os jogadores e no clube.





O SENTIMENTO DE CARDINALE: Hoje veio à tona a reação de Gerry Cardinale após o empate do Milan com o Sassuolo. O técnico do Milan também teria se tornado alvo de críticas, assim como alguns jogadores. Por isso, nas últimas horas, ganharam força os rumores de que o treinador estaria ameaçado.









É PRECISO TEMPO, NÃO HÁ RISCO Segundo apurou o Calciomercato.com, porém, Ruben Amorim tem, neste momento, a plena confiança e o total apoio de Gerry Cardinale e de todo o clube. Os proprietários estão inteiramente empenhados em lhe garantir o apoio necessário para construir uma trajetória vencedora, cientes de que isso exige tempo e união de objetivos.





É PRECISO REVERTER A TENDÊNCIA: O Milan ainda não encontrou seu caminho. Embora vença ou empate todas as partidas, sua atuação mais convincente continua sendo a da estreia contra o Torino, ou até mesmo a do amistoso de verão contra o United, e o desempenho não vem melhorando. Será preciso, portanto, dar respostas em campo: as duas partidas fora de casa na Europa, em Salzburgo e Bournemouth, o jogo em casa contra a Atalanta no domingo e a partida em Udine na próxima semana serão o teste decisivo. Mas Amorim segue firme no comando do Milan. Por enquanto.











