Milan: como será a gestão dos goleiros até a volta de Maignan, entre Terracciano, Torriani e o sub-23

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"A hora de brilhar": Lorenzo Torriani terá a chance de mostrar seu valor. Desta vez, no campeonato, contra o Frosinone, após a última atuação diante do Ferencvaros, em 5 de novembro, marcada por grandes defesas, mas também por um erro no primeiro gol dos húngaros. Ele será titular no lugar de Maignan, que teve de parar durante França-Turquia.

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Na manhã de segunda-feira, chegaram novas informações: Maignan sentiu dor no quadril direito, na região do adutor. A comissão da seleção francesa já entrou em contato com o médico do Milan para informá-lo sobre o estado do goleiro nascido em 1995.

Nas próximas horas, na manhã de terça-feira, 17 de novembro, o goleiro passará por exames diretamente com o Milan para determinar com precisão a gravidade do problema sofrido por Maignan. Salvo surpresas, ele não enfrentará o Frosinone, e a vaga ficará com Torriani, escolhido no verão passado como reserva do goleiro francês ao desbancar Pietro Terracciano. Este último está afastado há mais de um mês por um problema no ombro, mas deverá voltar ao grupo ao longo desta semana.

Independentemente da recuperação de Terracciano, Torriani fará sua estreia na Serie A. Sua caminhada rumo ao futebol adulto teve um momento decisivo em 17 de setembro de 2024 quando, devido a uma lesão, entrou no lugar de Mike Maignan. Aquele momento marcou sua estreia entre os profissionais em San Siro, durante o confronto pela Champions League contra o Liverpool, que terminou em 3 a 1 para os Reds. Agora, terá uma grande oportunidade na Serie A italiana. Depois, o Milan enfrentará o Olympiacos em Pireu, no dia 26 de novembro, em um confronto delicado pela Europa League. Já no dia 30, jogará em Cagliari. O jovem goleiro do Milan deverá atuar nas duas partidas, enquanto Bouyer disputa com Pittarella a posição de terceiro goleiro.