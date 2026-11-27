Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A estrela de Alpha Cisse brilha cada vez mais no Milan. É difícil, se não impossível, conter a emoção ao descrever os feitos de um jovem de 20 anos que, em sua primeira temporada em um grande clube, já chegou aos 10 gols (seis no campeonato e quatro na Europa League) até 27 de novembro. Mais difícil ainda é explicar o talento singular do italiano, que vem jogando bastante mesmo com apenas 70% de sua condição física. Há um ano, nesta época, fazia o estádio Ceravolo, em Catanzaro, ir à loucura. Ontem, calou o caldeirão do Karaiskakīs, casa do Olympiacos.

No meio do caminho, houve uma lesão e meses e meses longe dos gramados, quase sufocando a alegria imensa de ter sido contratado pelo Milan. Depois vieram o trabalho duro durante o verão, a pré-temporada com o Milan e Amorim. Isso porque o técnico português, junto com Aquilani, está mudando a vida desse jovem nascido em Treviso, em uma família guianense.

Baixar a cabeça e trabalhar: esse é o lema de Cisse. Amorim trabalha com atenção esse diamante talvez ainda um pouco bruto, mas que já vale muito. E Cisse bate um recorde atrás do outro, sobretudo na Europa. Contra o Salzburg, tornou-se o italiano mais jovem a marcar três gols em um jogo europeu pelo Milan. O gol de cabeça marcado ontem contra o Olympiacos fez dele o mais jovem a chegar a quatro gols em competições europeias com a camisa do clube. Tudo isso em apenas dois meses.

E pensar que, no primeiro tempo, Amorim conversava a cada dois minutos com sua comissão sobre o posicionamento de Cisse: ele não o convencia, precisava atuar mais por dentro, e não começar tão aberto. A pancada sofrida por Ramos levou o técnico português a substituir o ex-PSG e deslocar Cisse para o centro do ataque.

Publicidade Publicidade

O que era uma ideia agora está se tornando realidade: Cisse não é apenas o artilheiro do Milan, mas também o atacante de que Amorim precisa. Ágil como uma raposa na área, tem um aproveitamento altíssimo nas finalizações: técnica, precisão e sangue-frio. E ainda há o sorriso que exibe a cada gol, capaz de contagiar também os companheiros.

Próximas partidas CGL Campeonato Italiano 14:45 MIL Assistir

Cissé assinou com o Milan em fevereiro de 2026 um contrato de quatro anos e meio, válido até 30 de junho de 2030. Atualmente, recebe cerca de 800 mil euros por temporada, valor que já não reflete seu desempenho em campo. O Milan está acelerando as negociações para renovar o vínculo por mais um ano, até 2031, com um salário de pelo menos 1,5 milhão de euros. Restam definir principalmente os bônus, mas as partes trabalham intensamente para colocar o acordo no papel. Para desgosto de Brighton e Arsenal, que já haviam procurado o agente e a agência britânica responsável pelos interesses de Cisse.