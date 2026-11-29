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Em agosto de 2025, Ardon Jashari chegou ao Milan após uma negociação longa e, por vezes, difícil com o Brugge, carregando expectativas e sonhos: "Mesmo com o interesse de outros clubes, eu só queria o Milan".

Ele havia acabado de conquistar a Copa da Bélgica e recebido o prêmio de melhor jogador do campeonato. Em San Siro, porém, mal teve tempo de estrear contra a Cremonese, em uma infeliz derrota por 1 a 0 para os visitantes. Poucos dias depois, fraturou a fíbula em um choque durante um treino. Encerrou sua primeira temporada no Milan com 17 partidas em todas as competições porque um certo Luka Modric havia tomado seu lugar.

A chegada de Ruben Amorim, porém, também trouxe mais oportunidades. O suíço pôde mostrar seu futebol sem ter de esperar Modrić descansar a cada vez. Em Udine, em 25 de outubro, o português escalou os dois juntos desde o primeiro minuto e manteve ambos em campo até o fim.

Depois, voltaram as partidas no banco, os oito minutos no clássico, os 11 em Gênova. No intervalo do jogo contra o Frosinone, após quase um mês, Amorim voltou a lhe dar um tempo inteiro. Jashari roubou a cena em três minutos ao marcar seu primeiro gol na Serie A com a camisa do Milan. Ainda é cedo para dizer se foi uma virada definitiva. Na quinta-feira, contra o Olympiacos, o suíço mostrou insegurança por 60 minutos, antes de se recuperar na meia hora final junto com todo o time.

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A diferença será sentida sobretudo no campeonato nacional. Na Europa League, Amorim o escalou como titular nas cinco partidas; na Serie A, Jashari precisou de dez jogos para chegar a 351 minutos: três como titular e sete saindo do banco. Sozinhas, as partidas em Udine e Bolonha representam mais da metade de seus minutos em campo. Contra o Cagliari, com Modric fora por lesão, será a vez dele: uma grande chance de afastar a possibilidade de uma transferência.

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Isso porque, sim, a diretoria do Milan começou a ter algumas dúvidas sobre o ex-jogador do Brugge. Diante de um investimento de 38 milhões de euros, seu desempenho até aqui não foi excepcional. Muito menos constante. No momento, Cardinale não considera Jashari inegociável.

O PSV fez uma investida nos últimos dias, com contato direto com os agentes do jogador: o clube holandês realmente o quer em janeiro. O entrave, porém, segue sendo o formato da negociação, já que a oferta seria por um empréstimo com opção de compra, enquanto o Milan só consideraria propostas de transferência em definitivo entre 30 e 35 milhões de euros. O PSV não é o único clube interessado em Jashari, cuja situação deve ser acompanhada nas próximas semanas. Antes, porém, há o teste contra o Cagliari, no qual ele não pode falhar: a partida pode mudar o futuro do suíço.