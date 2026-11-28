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Endrick, Tresoldi, Varela, Inacio, Mazraoui, Balde... O Milan será um dos grandes protagonistas do mercado de janeiro. O trabalho de Markus Krosche, que em breve será o novo diretor esportivo, também poderá contar com um orçamento que promete ser significativo e que Gerry Cardinale colocará à disposição da equipe responsável pelas contratações.

Ruben Amorim terá atendidos três ou quatro pedidos feitos à diretoria (um atacante, um jogador de lado, um defensor e, possivelmente, um meio-campista), mas como isso será possível em uma temporada na qual faltarão às contas as receitas da participação na atual edição da Champions League? A resposta é tão simples quanto complicada do ponto de vista das regras: o fundo RedBird financiará as contratações, mas tudo isso se refletirá, ao fim da temporada, em contas para esquecer.

CARDINALE APOSTARÁ TUDO: Comecemos pelo modo como isso será feito. Gerry Cardinale, que já realizou um aporte de capital de 50 milhões de euros no verão, deu a entender que está disposto a aumentar os valores injetados nas contas do clube.

Com esses recursos, o Milan apostará tudo no mercado com um objetivo declarado: neste ano, o clube não pode deixar de se classificar para a próxima Champions League. Por isso, Cardinale fará de tudo para garantir a Amorim o melhor elenco possível, mesmo que isso pese bastante nas contas. E, por que não, tentará sonhar ainda mais alto, ao menos na Itália.

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AS CONTAS TERÃO UM GRANDE PREJUÍZO: No verão passado, Cardinale investiu cerca de 160 milhões de euros. Os 73 milhões de euros da contratação de Goncalo Ramos já foram contabilizados no balanço encerrado em 30 de junho de 2026, mas o mesmo não vale para as operações envolvendo Gila, Moreira, Kostic, Diawara e também Hutchinson (empréstimo oneroso).



Mesmo sem eventuais vendas, o clube já deve enfrentar grandes dificuldades nas contas. O prejuízo tende a aumentar bastante com os outros 50 a 60 milhões de euros previstos como orçamento “potencial” para gastos nesta janela de janeiro.

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PREJUÍZO DE 140 MILHÕES: Depois de fechar o balanço de 2025/2026 com o primeiro prejuízo após três anos de contas no azul sob o fundo Elliott, segundo a projeção de Alessandro Giudice, jornalista de economia do Corriere dello Sport, Cardinale está escolhendo ampliar o prejuízo para tornar o time mais competitivo.

Se tudo se confirmar, o prejuízo ao fim da temporada deverá passar de 24 milhões de euros negativos (2025/2026) para mais de 140 milhões de euros negativos. Parte desse valor será compensada por um novo aporte de capital que os proprietários terão de fazer.

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ATENÇÃO À UEFA: Com as contas destinadas a piorar mesmo sem contratações na janela de inverno, Cardinale escolhe correr riscos em vez de agir com prudência. Esses números, afinal, levarão inevitavelmente a Uefa a intervir e submeter o clube a um novo acordo de regularização no âmbito do Fair Play Financeiro.

A Uefa não considera os aportes de recursos dos proprietários como receitas positivas e, por isso, exigirá do Milan um esforço significativo para recuperar o equilíbrio financeiro. Também por esse motivo, enquanto ainda não há restrições, Cardinale escolhe acelerar. Voltar a disputar a Champions League de forma regular, com as receitas que ela proporciona, permitirá ao clube alcançar a sustentabilidade em menos tempo.