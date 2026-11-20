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O Milan começa a pensar no mercado de inverno: Cardinale vai à sede definir a estratégia e encaminhar a renovação de Adrien Rabiot, que está a um passo de ser concluída.

"O Milan dá os primeiros passos rumo ao mercado de janeiro. Segundo Peppe Di Stefano, da SkySport, o proprietário do clube, Gerry Cardinale, foi à sede do Milan na tarde de hoje para uma série de encontros e reuniões de trabalho de olho na próxima janela de transferências. À mesa, sua equipe de trabalho, formada por Gardiner, Estevao, o diretor executivo Calvelli e os integrantes do departamento de observação de jogadores, com o objetivo de começar a definir ideias, estratégias e possíveis contratações para reforçar o time.", informa o site Gianlucadimarzio.com.

O proprietário do Milan também estará em San Siro no próximo domingo, quando a partida entre Milan e Frosinone começará às 18h. Ele tem marcado presença constante para tentar motivar o time e o técnico Amorim.

Voltando às reuniões no Milan, o que se destaca é a intenção de concluir em breve todos os trâmites para renovar até 2030 o contrato de uma peça indispensável como Adrien Rabiot. Já a próxima semana pode ser a escolhida para a nomeação oficial do dirigente alemão Markus Krosche, de 46 anos, como responsável pelo futebol do Milan. Amanhã, o proprietário do clube estará em Milanello, onde dará continuidade às conversas diretas com todos os setores do clube.

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Há atenção especial também à situação dos dois grandes alvos para janeiro: Goncalo Inacio, do Sporting Lisboa, e Endrick, do Real Madrid. O nome de Nicolò Tresoldi continua em pauta, mas hoje parece ser uma alternativa ao brasileiro do Real Madrid. Cardinale também terá de tomar uma decisão definitiva sobre a possibilidade de contratar Timmo Hardung: o jovem dirigente alemão deixará o Eintracht Frankfurt e deseja voltar a trabalhar com Markus Krosche.

Próximas partidas MIL Campeonato Italiano 12:00 FRC Assistir

Com a agenda cheia, Cardinale trabalha intensamente para construir um Milan mais forte e competitivo.