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Faltam os últimos detalhes para os anúncios oficiais. Em 18 de outubro passado, chegou ao fim a era de Markus Krosche no Eintracht Frankfurt. Agora, ele está prestes a começar uma nova etapa no Milan. Um desafio fascinante, difícil e estimulante em um dos clubes mais prestigiados do mundo.

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Após cinco anos e meio, o clube alemão se separou do homem que havia construído seus sucessos esportivos (como o título da Liga Europa conquistado em 2022). Krösche era responsável pelo planejamento do elenco e uma figura-chave nas decisões do clube. Todas as escolhas do departamento de futebol passavam por sua análise e posterior aprovação. Um dirigente com uma visão ampla tanto da dinâmica do mercado quanto da de campo.

É justamente essa a situação do Milan: a RedBird escolheu Krösche como novo Head of Football. É preciso lembrar e destacar que o dirigente alemão de 46 anos não atuará como diretor esportivo nem terá a tarefa de negociar com os representantes dos jogadores. Ocupará um posto mais alto na hierarquia: comandará toda a equipe integrada de trabalho e depois levará seus relatórios ao proprietário Gerry Cardinale, que terá, como desde maio passado, a palavra final sobre tudo. Trabalhará com dados ao lado de Gardiner, consultará Lomonte sobre futuros talentos e planejará os recursos com Alstadt e Estevao.

O cargo de diretor esportivo propriamente dito poderá ser ocupado pelo colaborador de maior confiança de Krosche, Timmo Hardung. Uma decisão definitiva da Red Bird é esperada para os próximos dias, mas a tendência é que seja reconstituída a dupla que fez um grande trabalho no Eintracht Frankfurt.

Hardung está prestes a se tornar o diretor esportivo mais jovem da história do Milan, aos 36 anos, superando o recorde anterior de Antonio D'Ottavio (42). Sua trajetória no futebol profissional começa em 2015 no Hoffenheim, onde permanece até 2019, primeiro como coordenador de desenvolvimento de talentos e, depois, como gerente de equipe. A virada acontece em 2019, com a ida para o RB Leipzig, onde é nomeado responsável pelo setor de jogadores profissionais. É nesse período que surge a parceria com Markus Krösche, que chegou à Saxônia no mesmo ano.

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Assim como Krösche, Hardung também tem uma abordagem do futebol baseada em dados e voltada à descoberta e à valorização de talentos. A parceria entre eles começa em Leipzig, em 2019, e se consolida ao longo de cinco anos em Frankfurt. Juntos, descobriram jogadores do nível de Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. Levar os dois a Milão significa tentar reproduzir na Itália um modelo já testado na Bundesliga e que agrada muito a Cardinale.