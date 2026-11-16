Milan, Cardinale não impõe limites: Krosche terá orçamento elevado para contratações; veja o que se sabe

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O Milan será ambicioso no mercado de transferências, garante Gerry Cardinale. O proprietário do clube já deixou claro à sua equipe que não hesitará em buscar outros jogadores de alto nível em janeiro para reforçar o elenco à disposição de Ruben Amorim. Markus Krosche será oficialmente nomeado Head of Football em dezembro e terá, desde o início, muito trabalho nas contratações e nas saídas.

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O dirigente alemão de 46 anos terá de administrar bem um orçamento significativo: Cardinale reservou até 70 milhões de euros para levar a Milanello um atacante de alto nível. Os preferidos, como temos noticiado há várias semanas, são Nicolò Tresoldi, do Bruges, e Endrick, do Real Madrid.

Aos 70 milhões previstos para a contratação de um atacante serão acrescentados cerca de 30 milhões de euros para cobrir os outros 2 ou 3 objetivos prioritários definidos para a janela de transferências de janeiro: um lateral, com o nome de Mazraoui voltando a ganhar muita força, um jogador de lado de campo capaz de atuar pelas duas pontas e um zagueiro.

Mas a principal missão de Krosche também será trabalhar na saída de alguns jogadores que não convenceram neste início de temporada, de modo a aumentar os recursos disponíveis para financiar as contratações. Entre os que podem sair, mas apenas por empréstimo, estão os dois jovens talentos italianos Comotto e Camarda. O primeiro pode ir para o Genoa; o segundo desperta o interesse de clubes da Serie A, do exterior e da Serie B.